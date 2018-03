La Chambre syndicale nationale des distributeurs et importateurs en gros de téléphonie mobile, relevant de l’UTICA, évoque les difficultés que rencontre ce secteur organisé, et ce à cause de la complexité et la lourdeur des nouvelles procédures de dédouanement des marchandises importées. Du coup, les entrepôts douaniers sont engorgés de téléphones importés.

Dans un communiqué rendu public le 28 mars 2018, la Chambre syndicale souligne que ces mesures ont resserré davantage l’étau autour des professionnels de ce secteur, ouvrant ainsi la porte devant le secteur parallèle qui représente, aujourd’hui, environ 70% des opérations de cette activité.

En effet, les deux ministères des Finances et du Commerce avaient publié le 12 mars 2018 un communiqué conjoint annonçant les nouvelles procédures relatives aux opérations de dédouanement des marchandises importées.

“Les autorités concernées n’ont pas réagi face à une annonce publiée par l’un des sites du commerce électronique proposant la vente de téléphones mobiles, d’origine inconnue, introduits illégalement sur le marché local. Ceci engendrera des pertes supplémentaires pour les professionnels de cette activité”, redoute la Chambre.

Les adhérents de la Chambre invitent donc les autorités concernées à traiter sérieusement ces problèmes et à coordonner les efforts avec les professionnels pour réduire les difficultés menaçant la pérennité du secteur organisé.