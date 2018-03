La coopération internationale demeure “le seul rempart” contre l’immigration clandestine. C’est en tout cas ce que pense le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, qui s’exprimait lors de la 138ème session de l’Union interparlementaire (UIP) qui se tient à Genève du 24 au 28 mars 2018 sous le thème “Renforcer le régime mondial applicable aux migrants et aux réfugiés: le besoin de solutions politiques fondées sur des données probantes”.

Ennaceur assure que la Tunisie appuie les efforts internationaux visant à lutter contre ce phénomène persistant.

Dans son allocution dont lecture a été faite par son assesseur chargé de l’information et de la communication, Mohamed Ben Souf, le président du Parlement tunisien a indiqué que la Tunisie a su mener à bien la crise des réfugiés au lendemain de la révolution de 2011, et ce en dépit d’une conjoncture politique, économique et sécuritaire extrêmement difficile.

“Les droits des réfugiés ont été inscrits dans l’article 26 de la nouvelle Constitution de la Tunisie. Cet article stipule que le droit d’asile politique est garanti en Tunisie et l’extradition des personnes bénéficiant de l’asile est strictement interdit”, rappellera Ennaceur.

Il a ajouté que le gouvernement tunisien se penche actuellement sur l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le droit d’asile.

En outre, il a fait observer que la coopération entre la Tunisie, l’Union européenne (UE) et les organisation internationales concernées trouve toute son illustration dans la mise en place d’une stratégie claire visant à soutenir l’effort en matière de protection et de prise en charge des réfugiés. L’objectif a-t-il encore souligné, est de leur permettre de s’intégrer dans la société.

Mohamed Ben Souf, assesseur du président de l’ARP, a été élu, mardi 27 mars, membre de la Commission permanente des affaires des Nations unies lors la 138ème session de l’Union interparlementaire (UIP), qui regroupe regroupe 143 Etats. Cette commission est composée de 18 membres. L’Union interparlementaire (UIP).