L’Italie a officiellement livré trois patrouilleurs à la Tunisie le 28 août 2024, dans le cadre d’un accord visant à renforcer la surveillance des frontières maritimes et à lutter contre l’immigration irrégulière. Cet événement marque une étape importante dans la coopération entre les deux pays, initiée par un mémorandum signé en décembre 2023. Ces navires, mis à disposition par la Guardia di Finanza italienne, seront utilisés par la Garde nationale tunisienne pour patrouiller les côtes et secourir les migrants en difficulté.

Cette livraison s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la coopération maritime entre les deux pays. La Tunisie a récemment créé un Centre National de Coordination des Opérations de Recherche et de Sauvetage Maritimes (TNMRCC) et a officialisé sa zone de recherche et de sauvetage (SAR). Ces mesures visent à améliorer l’efficacité des opérations de sauvetage en mer et à répondre aux obligations internationales de la Tunisie en matière de recherche et de sauvetage.

La décision de livrer les patrouilleurs a fait l’objet de débats en Italie, certaines ONG ayant contesté cette décision au motif que la Tunisie ne garantissait pas des conditions d’accueil suffisantes pour les migrants. Toutefois, le Conseil d’État italien a finalement autorisé la livraison des navires.