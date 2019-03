L’Italie a offert une cinquantaine de véhicules à la Tunisie pour l’aider à lutter contre l’immigration clandestine, lit-on sur le site officiel de l’ambassade d’Italie à Tunis.

La cérémonie de remise des 50 véhicules tout-terrain 4×4, offerts par le ministère italien de l’Intérieur à la Garde nationale tunisienne et destinés à être utilisés dans les opérations de lutte contre les flux migratoires irréguliers, s’est tenue mercredi 13 mars à Tunis.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, et le préfet Massimo Bontempi, directeur central de l’immigration et de la police des frontières du Département de la Sécurité publique au sein du ministère de l’Intérieur, pour la partie italienne; le nouveau directeur général de la Garde nationale, Mohamed Ali Ben Khaled, pour la partie tunisienne.

“La cérémonie a permis de réaffirmer le soutien total de l’Italie à la sécurité et à la stabilité de la Tunisie, notamment par le biais d’une contribution concrète aux activités de contrôle des frontières menées par la Garde Nationale”, souligne l’ambassade.

Ce don, rendu possible grâce au financement du “Fonds Afrique” du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre les gouvernements italien et tunisien en matière de sécurité, explique l’ambassade italienne.