Le nombre des émigrés irréguliers mineurs représentent 16,04% du total des émigrés tunisiens arrivés en Italie depuis le début de l’année 2022, indique le porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) chargé de la migration, Romdhan Ben Amor.

Selon lui, ils sont 277 enfants émigrés non accompagnés arrivés en Italie, entre janvier et mai 2022; et 77 autres qui étaient accompagnés.

Ce taux, qui risque d’augmenter d’ici la fin de cette année, reflète, selon Ben Amor, la fragilité de la situation de l’enfance en Tunisie.