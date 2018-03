L’Institut arabe des droits de l’Homme organise, les 27 et 28 mars 2018, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), un atelier de formation sur la migration mixte, à intention des associations.

Au programme de cette rencontre, des séances pratiques sur la protection des réfugiés dans le cadre de la migration mixte et une conférence sur le cadre juridique international relatif à la migration mixte (concepts et mécanismes juridiques).

Le directeur exécutif de l’IADH section du sud, Mustapha Abdelkebir, a présenté des exemples d’opérations de sauvetage en mer, ainsi que d’accueil et de prise en charge de migrants. Il a mis l’accent sur la contribution de la société civile tunisienne dans l’accueil de centaines de milliers de migrants de diverses nationalités, venus de Libye, en 2011, et la mise en place par le gouvernement d’une stratégie pour faire face à des vagues de réfugiés.

Plusieurs représentants d’organisations humanitaires, à l’instar du Croissant-rouge et d’associations spécialisées actives dans les six gouvernorats du sud (Gafsa, Tozeur, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine), prennent part à cet atelier.