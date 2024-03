Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, a souligné lundi lors d’une réunion tenue au siège de son département avec le chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Azzouz Samri, l’importance de renforcer les voies de migration régulière au profit des demandeurs d’emploi et de développer le système national de formation professionnelle.

De son côté, Azzouz Samri, a passé en revue les différentes activités et programmes de l’OIM, notamment le programme THAMM visant à améliorer la gouvernance de la migration et la coordination entre toutes les parties prenantes, à faciliter la migration régulière et à développer des informations sur la migration de travail, ainsi que le programme MOBI-TRE visant à accompagner les compétences tunisiennes résidant à l’étranger dans la création de projets dans les régions tunisiennes, et le projet “Helma” qui vise à offrir des alternatives concrètes aux jeunes tunisiens à risque de migration irrégulière.

Dans ce contexte, le ministre a appelé à valoriser les expériences réussies réalisées dans le cadre de ces programmes et à travailler à élargir leur impact, saluant le niveau de coopération avec l’OIM dans le domaine de la migration.