Une enveloppe de 5 millions d’euros sera allouée l’année en cours, par l’agence Française de développement (AFD) sous forme de don, destinée au renforcement du projet de gouvernance de la migration en Tunisie et la promotion de la réintégration des migrants de retour en Tunisie, selon l’observatoire national de la migration (ONM)

L’ONM a indiqué dans un communiqué publié jeudi à l’issu d’une réunion entre une délégation de l’observatoire national de la migration et une délégation de l’AFD et d’Expertise France que ce montant vise à consolider les financements précédents, attribuées au même projet et qui s’élèvent à environ 2 millions d’euros.

Selon la même source, cette rencontre a permis de débattre des divers domaines de la coopération et du partenariat en matière de migration notamment, le développement solidaire, l’inclusion économique et sociale pour les migrants souhaitant retourner volontairement en Tunisie et la gouvernance de la migration.

Les deux délégations ont passé en revue le niveau de la coopération entre la Tunisie et la France, soulignant l’importance d’appuyer les efforts des structures publiques à travers la réalisation de projets innovants à même d’impulser le développement.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont rappelé l’accord cadre sur la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, conclu le 28 avril 2008 entre la Tunisie et la France.

A noter que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’examen des recommandations issues des travaux du comité de pilotage chargé du suivi de l’accord cadre précité, qui s’est réuni le 1er mars 2024 à Paris.