Samedi 24 mars, le ministre de la Santé, Imed Hammami, a effectué une visite inopinée au dépôt de médicaments et équipements médicaux au Bardo relevant de la Direction de la santé de base, Imed Hammami, ministre de la Santé, a constaté plusieurs manquements liés notamment au non respect de la mise en œuvre des protocoles d’approvisionnement et du guide de distribution des médicaments.

Le ministre a également relevé l’absence de procès-verbaux de destruction des médicaments périmés.

A l’issue de cette visite, Hammami a annoncé des mesures et des dispositifs administratifs afin de remédier à ces manquements.

C’est ainsi qu’il a décidé de placer, d’une manière permanente, deux pharmaciens afin de superviser la gestion de ce dépôt qui sera renforcé en ressources humaines.

Il s’agit aussi de réhabiliter cet espace conformément aux normes requises pour une meilleure gouvernance de gestion des médicaments et d’accélérer la mise en place d’un logiciel informatique pour assurer le suivi de gestion de stock.