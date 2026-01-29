Une nouvelle plateforme digitale nationale, baptisée Pharmalink, vise à révolutionner la gestion des commandes et des approvisionnements en médicaments pour les établissements publics de santé (EPS), en les connectant directement à la Pharmacie Centrale.

Cette solution, présentée lors d’une réunion récente avec les Directeurs régionaux de la santé (DRS) et les Directeurs des EPS, a pour objectif principal dématérialiser entièrement les commandes et d’en assurer un suivi en temps réel.

Annoncé sur les réseaux sociaux du Centre Informatique du Ministère de la Santé (CIMS), Pharmalink promet une meilleure planification des besoins et plus de transparence et d’efficacité dans toute la chaîne d’approvisionnement du médicament. Ces réunions de suivi permettent également de recueillir les retours des utilisateurs et d’accompagner le déploiement progressif de l’outil.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la transformation digitale du système de santé tunisien, visant une gouvernance renforcée et une amélioration de la qualité des soins.