Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a mis en garde lundi, contre l’achat de produits présentés au public comme compléments alimentaires et proposés à la vente sur les réseaux sociaux, alors qu’il s’agit de médicaments dangereux et d’origine inconnue qui constituent un danger pour la santé des citoyens.

Il a appelé les consommateurs à signaler toute pratique suspecte dans ce domaine.

L’Ordre des pharmaciens a souligné avoir été informé de l’existence d’une page sur la plateforme “facebook” qui vend un médicament non commercialisé en Tunisie et d’origine inconnue, dans le cadre d’une campagne publicitaire destinée au grand public.

“Après avoir examiné le contenu de la page, l’Ordre des pharmaciens a constaté que ce produit est dangereux et menace la santé et la sécurité des citoyens”, a-t-il souligné dans son communiqué.

Il a précisé qu’une plainte pénale a été déposée à cet égard afin de poursuivre les auteurs d’un ensemble de crimes commis à savoir la vente illégale de médicaments et de produits pharmaceutiques sans autorisation légale et par des personnes non qualifiées.

L’ordre des pharmaciens a souligné que la vente des médicaments ne peut être effectuée légalement que par des professionnels à savoir les pharmaciens et dans les circuits officiels soumis à un contrôle sanitaire et administratif.

Il a renouvelé son engagement en faveur de la protection de la santé et la sécurité des citoyens, précisant que toutes les mesures légales seront prises pour lutter contre la vente illégale des médicaments.

Dans ce sens, Il a rappelé la loi n° 55 de l’année 1973, en date du 3 août 1973, relative à l’organisation des professions pharmaceutiques, qui stipule expressément que la vente et la distribution de médicaments au public ne peuvent se faire que par le biais de pharmacies de détail dans un cadre réglementé et sous la responsabilité de pharmaciens titulaires d’une autorisations légale pour exploiter une pharmacie.