La société Global Engineering, Energy & Construction (GEEC) a organisé, jeudi 8 mars 2018, une rencontre sur le thème “la détection incendie et les solutions innovantes pour l’efficacité et le management énergétique dans le bâtiment”.

La manifestation, qui s’est déroulée à l’hôtel Lac Leman – Les Berges du Lac 1, a réuni plusieurs représentants d’entreprises, mais également de bureaux d’études et de contrôle, signe de l’importance du thème.

Pour ce faire, Adnen Ben Hassine, le directeur général GEEC, et ses équipes ont invité Sylvie Flages, responsable export Afrique et Moyen-Orient de la société autrichienne LST (Labor Strauss Sicherungsanlagenbau), entreprise partenaire de GEEC, qui a équipé d’importants ouvrages et bâtiments (barrages, bibliothèques, industries, musées…) à travers le monde.

A cette occasion, plusieurs concepts et technologies ont été présentés par la société GEEC à propos de la solution de détection incendie. Dans cet ordre d’idées, Nizar Garci, partenaire et directeur du département “Efficacité énergétique“, a présenté à l’assistance la solution de gestion et de management énergétique.

Résolument tournée vers l’innovation et les échanges et spécialisée dans les domaines de la détection incendie, la régulation et l’efficacité énergétique, cette rencontre a permis aux clients et partenaires de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire des experts en la matière ainsi que des fondateurs et des compétences de GEEC.

Au final, la rencontre aura permis de tisser des liens de proximité entre les différents acteurs des domaines du bâtiment, tout en constituant une occasion pour manifester l’expérience et la notoriété des partenaires et fournisseurs de GEEC dans ces domaines.

Aujourd’hui plus qu’hier, en matière d’incendie et d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, au sens large du terme, il est toujours recommandé de faire vite, mieux et plus. Et du moins qu’on puisse dire, l’expertise, les technologies et autres solutions que propose la société GEEC sont à même de prémunir certains dangers.

A propos de GEEC :

GEEC (Global Engineering, Energy and Construction) est une des sociétés tunisiennes les plus innovantes dans les domaines de la régulation, de l’efficacité énergétique, la détection incendie, la domotique et de l’énergie en général.

GEEC propose une gamme complète du système de détection incendie avec des techniques adressables et conventionnelles. Elle propose aussi des solutions ouvertes et innovantes pour sécuriser, simplifier et optimiser la gestion technique et énergétique dans les secteurs tertiaires et industriels.

La société bénéficie de l’expertise et du savoir-faire d’une vingtaine d’années de ses fondateurs et ressources ainsi que la réputation de ses fournisseurs et partenaires pour offrir des solutions innovantes, dont on cite notamment :

– LST : avec ses centrales et accessoires de détection incendie innovantes et évolutifs

– DISTECH Controls : avec ses automates et autres éléments de régulation pour les solutions GTC/GTB

– Skyfoundry : avec la plateforme Skyspark pour analyse et management énergétique.

GEEC intègre les différents métiers et composants de régulation et développe des solutions pour un système de management énergétique (SME) adapté à chaque entité économique

Dans le but de réduire les coûts d’exploitation (énergie et maintenance) jusqu’à 30%, les solutions de GEEC simplifient la réalisation, l’exploitation et la maintenance des installations techniques.

Les solutions et les applications proposées par GEEC couvrent tous les domaines, des supermarchés aux centres d’affaires en passant par les industries, les cliniques, hôtels, etc.