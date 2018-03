Une unité de valorisation des déchets verts (déchets provenant des espaces verts) a été installée, dimanche 11 mars, au Parc de Bir Belhassen à l’Ariana. Il s’agit d’une initiative de la Municipalité de l’Ariana et l’Association Jasmin pour la culture et l’environnement (JCE), qui a pour objectif de recycler les déchets verts et de les transformer en compost destiné aux parcs.

Une journée de sensibilisation ciblant les élèves et les jardins d’enfants a été organisée à l’occasion du démarrage de l’activité de cette unité.

Selon Mohamed Mensi, président de l’association JCE, l’objectif recherché à travers l’installation de cette unité est de contribuer aux efforts de dépollution.

Mensi a expliqué que l’approche participative et la coopération entre les associations et l’Etat sont indispensables pour améliorer la gestion des déchets et lutter contre toutes les atteintes à l’environnement et aux ressources naturelles.

Il a souligné la nécessité de créer un comité régional pour le développement durable regroupant des représentants d’associations, des organisation et des autorités locales pour diagnostiquer l’état de l’environnement et trouver les solutions appropriées pour améliorer les condition de vie des citoyens.