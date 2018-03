La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi sur une hausse de 0,19% réalisé par le Tunindex à 6 809,46 points, soit un volume d’échanges de 4,871 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre New Body Line s’est monnayé à 5,38 D, soit une montée de 4,87%, suivi par CEREALIS qui a réalisé une augmentation 4% à 5,19D.

Le titre Société Atelier du Meuble intérieurs s’est, quant à lui, monnayé à 2,79 D, soit un relèvement de 2,95%.

Dans le vert, Tuninvest SICAR a réalisé une progression de 2,80% à 5,50 D, suivi par SFBT qui a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,856 MD à 22,84 D, soit un accroissement de 2,10%.

A la baisse, le titre SOTETEL a chuté de 3,11% à 2,80 D, suivi par ALKIMIA qui s’est monnayé à 34,40 D, soit un déclin de 2,98%. Le titre SOPAT quant à lui a réalisé une détérioration de 2,85% à 0,68 D. Dans le rouge, les titres SOTUVER et AIR LIQUIDE ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,63% et 1,82% à 5,54 D et 80,01 D.