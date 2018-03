La Bourse de Tunis clôture la séance de mardi, sur une hausse de 0,27% réalisé par le Tunindex à 6 736.33 points soit un volume d’échanges de 9,216 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

A la hausse, le titre CELLCOM s’est monnayé à 2,18 D soit une montée de 5,82%, suivi par UNIMED qui a réalisé une augmentation de 3,82% à 10,05 D.

Le titre AETECH quant à lui s’est monnayé à 0,64 D soit un relèvement de 3,22%.

Dans le vert, le titre SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS a réalisé une progression de 2,76% à 2,60 D, suivi par le titre SFBT qui a réalisé le volume le plus fort de la séance, drainant 4,584 MD à 21,40 D, soit un accroissement de 2,39%.

A la baisse, le titre LAND’OR a chuté 2,98 % à 8,44 D, suivi par STB qui s’est monnayée à 3,69 D soit un déclin de 2,38%. Le titre CEREALIS quant à lui a réalisé une détérioration de 2,25% à 5,20 D.

Dans le rouge, les titres EURO-CYCLES et ASSAD ont réalisé un amoindrissement respectif, de 2,09% et 2,06% à 34,61 D et 9 D.