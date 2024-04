Au terme du premier trimestre de 2024, la valeur de la production de la société Office Plast s’élève à 6 543 211 DT soit une baisse de 17,4 % par rapport à la même période de 2023. Cette baisse s’explique par notre politique d’optimisation de stock,

Le chiffre d’affaires à l’export relatif au premier trimestre 2024 a enregistré une hausse de 42,3 % par rapport à la même période de 2023 suite à l’amélioration des commandes du marché africain.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires relatif au premier trimestre 2024 a enregistré une diminution de 6,3% par rapport à la même période de 2023 suite à la baisse des ventes locales de 24,6%. Ceci s’explique par la baisse provisoire du chiffre d’affaires des articles scolaires et la diminution provisoire des mouvements à cause du mois de Ramadan. Cette diminution sera compensée au cours du 2éme trimestre 2024 étant donné que nous avons un carnet des commandes locales de plus que 1 500 000 DT livrable en mai & juin 2024.

La valeur des investissements du premier trimestre de 2024 est de 213 745 DT soit une hausse de 31,4% par rapport à la même période de 2023 afin d’améliorer la capacité de production,

L’endettement de la société s’élève à 22,70 MDT au 31 mars 2024 contre 21,35 MDT au 31 mars 2023 soit une hausse de 6,3% en raison des crédits dédiés au financement de l’exploitation.

Au 31 mars 2024 la trésorerie d’Office Plast ressort négative de 361 698 DT.