La société Lubrifiants de Tunisie vient de conclure un contrat de partenariat avec SGS, leader mondial dans le domaine de l’assurance qualité et la certification, en vertu duquel elle lui confie toute la mission de contrôle de qualité des lubrifiants qu’elle fabrique ainsi que la gestion de son laboratoire d’analyse des lubrifiants situé à son usine à la zone pétrolière de Radès.

Cet accord de partenariat a été signé par M. Saleh ABDALI, Directeur Général de Lubrifiants de Tunisie et M. Tahar KTARI, Directeur régional Maghreb de SGS. Il s’agit d’une première dans le secteur de l’industrie pétrolière en Tunisie où les lubrifiants d’une société sont entièrement contrôlés et validés à l’usine par une partie tierce.

M. Saleh ABDALI a déclaré « Lubrifiants de Tunisie a assuré auparavant tout le contrôle quotidien de la conformité des produits entrants et sortants – huiles de base et additifs – par rapport aux spécifications techniques et normes internationales des lubrifiants. Et c’est dans un souci d’amélioration continue de la qualité que ce partenariat a vu le jour entre les deux sociétés ». Il a aussi précisé «Notre objectif ultime est de servir les besoins divers de nos clients en huiles moteurs efficaces et de satisfaire leurs demandes à temps et dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité».

M. Tahar KTARI a, pour sa part, signalé que «SGS est très fière de cette collaboration et de cette confiance mutuelle. Reconnue comme la référence mondiale en termes de contrôle qualité et de certification, la société mettra tout son savoir-faire et ses compétences autour de ce projet de partenariat durable ». Il a ajouté « Dans le monde, SGS emploie plus de 90 000 collaborateurs dans 140 pays et exploite un réseau de plus de 1 800 bureaux et laboratoires. En Afrique, SGS est aussi leader dans son domaine et entretient des affaires fructueuses avec plusieurs opérateurs du secteur pétrolier».

Il est à noter que l’usine de Lubrifiants de Tunisie à Radès est déjà certifiée ISO 9001 depuis des années. Elle produit une large gamme de lubrifiants pour le compte de plusieurs sociétés du secteur de la distribution pétrolière dont notamment Libya Oil Tunisie – OiLibya et la SNDP-AGIL.