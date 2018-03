Au rythme de la chanson de Hédi Jouini “Suis moi, nous construisons une vie en couleurs” se défilent des photos en noir et blanc prises après la révolution et montrant les comportements d’incivilité, les constructions anarchiques et les poubelles à ciel ouvert disposées partout dans les rues et les quartiers de la capitale.

Ainsi, avec ironie et sarcasme, le film “Mustafa Z” de Nidhal Chatta retrace les 24 heures de la vie d’un Tunisien ordinaire, Mustafa, en prise avec l’absurdité du système. A la veille des premières élections présidentielles libres de 2014 , Mustafa, l’homme ordinaire dont son épouse lui reproche son manque d’ambition, décide de se révolter contre un système arbitraire qui l’étouffe et l’emprisonne.

Le poids de la vie quotidienne se traduit, à travers l’évolution psychologique du personnage Mustafa Z, personnage principal du film joué par l’acteur Abdelmonem Chouayet, prix du meilleur acteur lors de la 28ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2017). Ainsi, d’un personnage effacé au début du film, sujet aux critiques de sa femme et au manque de respect de son fils, Mustafa se transforme au fil des problèmes qu’il rencontre au cours d’une journée ordinaire à un héros qui ose dire non pour faire valoir son droit au respect de sa liberté individuelle.