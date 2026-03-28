Le film tunisien “The Voice of Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania a été retenu parmi les cinq nominés aux BAFTA Film Awards 2026, dans la catégorie du Meilleur film en langue non anglaise.

Les BAFTA (British Academy of Film and Television Arts Awards) figurent parmi les distinctions cinématographiques les plus prestigieuses au monde. Décernés par l’Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, ils récompensent chaque année l’excellence et la créativité dans le domaine audiovisuel international.

Dans un post, la cinéaste a souligné que cette sélection intervient à un moment où il est plus urgent que jamais de maintenir les projecteurs braqués sur ce qui se passe à Gaza. “La voix de Hind représente un enfant, mais aussi d’innombrables autres, dont la souffrance risque d’être réduite à des chiffres, à des gros titres ou au silence. Le cinéma ne peut pas arrêter les bombes ni ramener les morts, mais il peut insister sur la mémoire, l’attention et la présence humaine là où le monde est tenté de détourner le regard”, a-t-elle écrit.

Premier film sur la Palestine à être nominé dans cette catégorie aux BAFTA, “La Voix de Hind Rajab” s’inscrit dans cette dynamique à travers une approche profondément humaine et une écriture cinématographique maîtrisée, en parfaite continuité avec le parcours artistique de Kaouther Ben Hania, réalisatrice au rayonnement international, dont les films ont été salués et distingués dans les plus grands festivals à travers le monde.

Après sa sélection au sein de la deuxième et ultime short-list des Academy Awards 2026, dans la catégorie du Meilleur film international de long métrage, cette nouvelle reconnaissance confirme, une fois de plus, la place de choix qu’occupe désormais le cinéma tunisien sur les grandes scènes mondiales.