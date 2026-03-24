Plus de 55 films prévus à la 15ème édition du Festival International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse (FIFEJ)

La 15ème édition du Festival international du film pour l’enfance et la Jeunesse (Fifej) aura lieu du 6 au 11 avril 2026. Plus de 55 films, avec longs et courts métrages de fiction et documentaires, des films destinés aux enfants et des films amateurs, de cinéastes indépendants et d’étudiants en cinéma y seront prévus.

Cet opus comprend quatre compétitions officielles, à savoir la Compétition officielle des longs métrages documentaires, la Compétition officielle des courts-métrages, la Compétition officielle des films pour la Jeunesse – Amateurs, Indépendants et Écoles et la Compétition officielle des longs métrages de fiction.

Film « Nawi » de Vallentine Chelluget et Apuu Mourine en ouverture

L’ouverture du festival sera marquée par la projection du film « Nawi », un drame de 1h 43m de Vallentine Chelluget et Apuu Mourine (Kenya – Allemagne), pour connaitre cet enfant de 13 ans, qui découvre que son père la vend à un homme beaucoup plus âgé pour un troupeau de chèvres. Au lieu d’obéir à la tradition, elle choisit de combattre son mariage imminent et se lance dans un voyage afin de réaliser son rêve de poursuivre ses études jusqu’au Lycée.

Les détails de la programmation du festival ont été dévoilés lors d’une conférence de presse organisée mardi par le comité d’organisation du festival au cinéma Le Rio à Tunis.

Films et compétitions officielles

Le cinéma tunisien est représenté dans la compétition officielle des longs métrages de fiction avec le film « Belles de nuit » de la réalisatrice Khedija Lemkecher. Ce film est en compétition avec sept autres productions, à savoir « The Tale of Daye’s Family » de Karim El-Shenawy (Égypte), « Irkalla : Le rêve de Gilgamesh » de Mohamed Jabarah Al-Daradji (Irak), « Where the white cranes dance » de Michael Lukachevsky (Russie), « Ali Primera » de Daniel Yegrez Richard (Venezuela) et « Sink » de Zain Duraie (Jordanie), « Ma mère » de Lise Akoka et Romane Guéret (France) et « Sifa, la gardienne de nos terres » de Kafechina Dhémanane (Togo).

Les productions en lice dans la compétition officielle des longs métrages documentaires sont le film tunisien « Notre semence » d’Anis Lassoued, « Nyota les enfants lumière » de Vanessa Kabwela et Idriss Gabel (RDC), « Clown of Gaza » d’Abdulrahman Sabbah (Palestine), « Maradona du désert » d’Amina Chady (Maroc), « Accepte-moi » d’Ilias Boukhemoucha (Algérie), « La perturbation totale des sens cinématographiques » d’Ahmed Hussein (Égypte) et « Mylan » de Marion Hérail (France).

Dans la compétition officielle des courts-métrages, les films en lice sont « Mme Faiza & Dr Love » d’Anissa Daoud (France), « Ne réveillez pas l’enfant qui dort » de Kévin Aubert (Sénégal-France-Maroc), « Cache-cache » de Rami Abbas (France-Palestine), « Cursed Tomatoes » de Marwa Tiba (Tunisie), « 32B » de Mohamed Taher (Égypte), « Restreint » de Tamer Shawarmaa (Palestine) et « Anima » de Boubecrine Ibrahim El Mamy (Mauritanie).

Dans la compétition officielle des films pour la Jeunesse – Amateurs, Indépendants et Écoles, le public peut découvrir « Un aperçu du passé » de Mohamed Beder (Arabie Saoudite), « L’Omniprésent » de Youssef Ben Khelifa (Tunisie), « Mezel… » de Nada Bouhadida (Tunisie), « Le Jour d’Al Zarqa » d’Ahmed Osman (Égypte), « Safira » de Ranim Debbach (Syrie), « Réparateur des Os » de Fabrice Aboki (Togo), « Investigation » de Marwan Chiguer (Maroc), « Si les tortues savaient voler » de Hayat Laban (Palestine), « Seau » d’Adel Alhami (Yémen), « Coop » de Mujtaba Alheji (Arabie Saoudite), « Plus-que-parfait » de Jude Nassar (Liban) et « De Sidi Hassine » de Fatma Ben Ammar (Tunisie).

Les jurys

Les membres du Jury de la compétition officielle des longs-métrages de fiction et des courts-métrages sont le réalisateur Abdelilah Al Jouhari (Maroc), l’actrice Naky Sy Savané (Côte d’Ivoire), le distributeur Philippe Elusse (France), le réalisateur Khaled El Hagar (Égypte) et la réalisatrice tunisienne Salma Baccar.

Les membres du Jury de la compétition officielle des longs métrages documentaires sont la productrice Lydia Wrensch (Allemagne), le réalisateur Odai Menea (Irak) et la critique universitaire Lamia Belkaied (Tunisie).

Pour leur part, les membres du Jury de la compétition officielle des films pour la Jeunesse – Amateurs, Indépendants et Écoles sont tous de Tunisie avec l’académicienne et activiste Dhouha Jourchi et les réalisateurs Anouar Lahouar et Zoubeir Jelassi.

Conférences, rencontres, projections et formations

Des conférences et des rencontres sont aussi programmées dans le cadre de cette édition du Festival international du film pour l’enfance et la Jeunesse, portant notamment sur « Les images qui protègent : médiation artistique et innovation contre les violences envers les adolescent.es ».

Lors de la conférence de presse, le directeur du festival, Aymen Jelili, a déclaré que cette édition propose notamment la projection du documentaire “Ma perception” par la technique de l’audiodescription destinée aux personnes en situation de handicap visuel. Il a également souligné la tenue d’ateliers de formation dans de nombreux domaines à l’instar du scénario, de l’éclairage, des films d’animation, du montage et de la réalisation.

Les lieux de projections sont le Théâtre municipal, l’Institut français de Sousse, le cinéma Tadour, la Maison de la culture de Hammam Sousse et la Maison de la culture du Kantaoui.