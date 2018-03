Un accord d’approvisionnement de la ville de Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef) en gaz naturel algérien sera conclu en marge de la réunion de la commission mixte tuniso-algérienne, du 25 février jusqu’au 27 février, a annoncé, lundi, le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Gaddour.

Il a indiqué, dans une déclaration aux médias en marge d’une visite effectuée, en compagnie du ministre algérien de l’Energie, à la station de production de l’électricité de Sidi Abdelhamid à Sousse, que cette initiative est un nouveau jalon dans les relations de coopération tuniso-algérienne.

Gaddour Il a aussi indiqué que la Tunisie et l’Algérie mettront en place des plans d’actions communs et des projets d’avenir dans les secteurs de l’électricité et du gaz et aussi dans le domaine des énergies renouvelables.

Le ministre algérien de l’Energie, Mustapha Guitouni, a souligné que les autorités algériennes spécialisées vont entamer, à partir du mois d’avril 2018, l’approvisionnement de la ville de Sakiet Sidi Youssef, par le gaz naturel algérien en concrétisation d’un ensemble d’accords entre la Tunisie et l’Algérie visant à impulser le développement dans les zones frontalières communes.

La coopération Tuniso-algérienne dans le domaine de l’énergie se poursuit aussi au niveau des activités communes de prospection des hydrocarbures dans les zones frontalières précisant que les premières données sur les opérations de prospection sont jusque là positives.

Il convient de rappeler que la station de production d’électricité de Sousse est entrée en exploitation au cours de l’été dernier. Elle réalisée moyennant un financement de l’ordre de 620 millions de dinars.