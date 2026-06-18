Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 565 ktep-pci, à fin avril 2026, enregistrant ainsi une baisse de 13% par rapport à la même période de l’année précédente, c’est ce qui ressort du rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

En effet, la production nationale du gaz commercial sec a enregistré une quasi-stabilité. Il convient de noter que le Champs Nawara et celui de Chergui ont enregistré respectivement une hausse de production de 14% et de 32%. Pour ce qui est du Gaz commercial du sud, sa production a enregistré une hausse de 8%, alors que le Champ Hasdrubal a connu une baisse de la production de 23%.

L’observatoire a mis l’accent sur la baisse du forfait fiscal sur le transit de gaz d’origine algérienne de 32% à fin avril 2026, par rapport à fin avril 2025 en se situant à 182 ktep-pci. Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la part cédée à la STEG et celle destinée à l’exportation montre qu’à fin avril 2026, la quasi-totalité de la redevance a été cédée à la STEG, représentant près de 98 % du volume total.

S’agissant des achats du gaz algérien, ils ont enregistré une hausse de 12% entre fin avril 2025 et fin avril 2026, pour se situer à 921 ktep-pci. L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une hausse de 4 % entre fin avril 2025 et fin avril 2026 pour se situer à 1483 ktep-Pci.

Hausse de 4% de la demande de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel a enregistré une hausse de 4% entre fin avril 2025 et fin avril 2026 pour se situer à 1478 ktep-pci. La demande pour la production électrique a enregistré une hausse de 5%, celle pour la consommation finale a enregistré une hausse de 2%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (64% de la demande totale à fin avril 2026), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel d’environ 92%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une hausse de 2% pour se situer à 527 ktep-pci. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une hausse de 3% et celle des clients haute pression a enregistré une baisse de 2%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a enregistré une légère hausse de 1% entre fin avril 2025 et fin avril 2026 pour se situer à 196.4 tep/GWh.