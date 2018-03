Quayle Munro vient d’annoncer la cession de Lombard Risk à Vermeg Group NV, un leader européen dans les solutions de gestion d’assurance et un fournisseur de logiciels financiers, pour 13 pence par action, évaluant l’ensemble du capital ordinaire émis de Lombard Risk à environ £ 52 m (59 m€).

Lombard Risk est un fournisseur spécialisé de solutions de reporting réglementaire et de gestion des collatéraux pour le secteur des services financiers. Le portefeuille de logiciels et de services de Lombard Risk est conçu pour aider les institutions financières du monde entier à améliorer la gestion des risques complexes et changeants auxquels elles sont exposées et à faciliter le reporting réglementaire associé.

Alastair Brown, CEO de Lombard Risk, a déclaré: “Nous sommes ravis d’avoir conclu la transaction avec Vermeg et sommes convaincus que l’intégration des deux activités peut accélérer le plan de croissance stratégique de Lombard Risk dans le cadre d’un groupe plus important”.