“La journée de la Tunisie” s’est déroulée, ce dimanche 25 février dans le cadre de la 55ème édition du Salon international de l’agriculture “Sia 2018” qui se tient du 24 février au 4 mars 2018 à Paris sous le signe “l’agriculture : une aventure collective”.

Des dégustations de produits du terroir, notamment de l’huile d’olive, jus d’orange et dattes, ont été assurées par une dizaine d’exposants tunisiens qui participent au salon.

Le ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a déclaré à l’agence Tap que la Tunisie participe à ce Salon après une absence de plusieurs années, ajoutant qu’elle sera présente au Sia 2019 avec un stand plus spacieux que celui de cette année.

Samir Taieb a indiqué que des réunions avec de grands distributeurs ont eu lieu lors de ce rendez-vous pour promouvoir la commercialisation des produits agricoles tunisiens sur les grandes surfaces.

L’agriculture représente 9% du PIB en Tunisie et assure 1,12 milliard d’euros en termes d’exportations, notamment de l’huile d’olive. Durant les cinq dernières années, la Tunisie a exporté une moyenne annuelle de 157.000 tonnes d’huile d’olive.

Le Sia 2018 comporte plusieurs stands: l’élevage et ses filières, les cultures et filières végétales, jardin potager, les produits des régions de France, d’Outre Mer et du monde, les services et les métiers de l’agriculture.

Près de mille exposants de 22 pays participent au Sia 2018 qui attire 700.000 visiteurs environ.