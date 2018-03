La Commission des Finances, de la planification et du développement à l’ARP a adopté, jeudi 22 février, un accord de prêt entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), pour le cofinancement de la première tranche du projet de l’autoroute Tunis-Jelma, pour une enveloppe d’environ 375 millions de dinars (MDT).

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a annoncé, lors d’une séance d’audition organisée par la Commission à l’ARP, que le lancement d’un appel d’offres concernant ce projet est prévu en juin 2018.

“Les travaux vont démarrer en 2019 et seront achevés fin 2021 pour la réalisation de cette autoroute de 186 km et d’un budget estimé à 1,660 milliard de dinars”, a-t-il précisé.

Il a souligné que l’appel d’offres sera international, mais le ministère mise, en premier lieu, sur les promoteurs tunisiens et tient à les encourager à s’organiser dans le cadre de coopératives pour pouvoir s’engager dans la réalisation de mégaprojets.

Par ailleurs, Arfaoui a indiqué que son département a proposé, à la présidence du gouvernement, cinq projets à réaliser dans le cadre du partenariat public-privé, dont le projet de l’aménagement du lac Séjoumi, pour un coût de 460 MDT, et qui fait actuellement l’objet de concertations entre des investisseurs tunisiens et internationaux.