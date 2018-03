Présent dans 150 pays à travers le monde avec un chiffre d’affaires de 1,43 milliard d’euros en 2016, Ariston Thermo, est une société leader du chauffage et du chauffage de l’eau.

La société Ariston Thermo Tunisie, en partenariat avec la Société Tunisienne de Chauffage (STC), leader tunisien du confort thermique et des solutions de chauffage, mais aussi partenaire historique d’Ariston Thermo dans le pays depuis plus de 20 ans, inaugure aujourd’hui une nouvelle usine de production dans la zone industrielle de Ksar Saïd (Tunis-ouest).

La nouvelle usine, d’une superficie totale de 2.600 mètres carrés et employant 50 personnes, fabriquera des chauffe-eau à gaz instantanés qui seront principalement distribués en Afrique du Nord, sous les marques Ariston et Chaffoteaux. La nouvelle usine a une capacité de production annuelle maximale de 200.000 produits.

Avec cette nouvelle unité de production, Ariston Thermo Group, déjà commercialement actif dans l’ensemble de l’Afrique du Nord, cherche à renforcer et accroître encore plus sa présence dans la zone.

“Cette nouvelle usine de fabrication est la concrétisation de notre stratégie de croissance mondiale qui se développe à travers une forte présence internationale combinée à des racines locales afin d’être aussi proche que possible de nos clients“, déclare Carlo Andreatini, directeur de la région RDC & Amérique d’Ariston Thermo Group.

Et ajoute: «Avec cette ouverture, aujourd’hui, nous renforçons notre capacité de production en Afrique du Nord, une zone de forte croissance dans laquelle la Tunisie joue un rôle-clé dans notre stratégie de développement».

Quant à Karim Kilani, gérant de la Société Tunisienne de Chauffage (STC), il a déclaré : «Nous collaborons depuis plus de vingt ans avec Ariston Thermo et, aujourd’hui, avec l’inauguration de cette toute nouvelle usine, cette collaboration constitue un important bond en avant dans la qualité de notre partenariat. Grâce à cette nouvelle usine, pôle de production de cette catégorie de produits pour l’ensemble de l’Afrique du Nord, Ariston Thermo et la Société Tunisienne de Chauffage (STC) posent des bases encore plus solides pour continuer à grandir ensemble».

A propos de Ariston Thermo

Ariston Thermo est un leader mondial dans l’industrie du chauffage de l’eau et du chauffage. En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1.43 milliard d’euros et vendu 7 millions de produits dans plus de 150 pays.

Avec 6 900 employés, 59 sociétés opérationnelles, 8 bureaux de représentation dans 36 pays et 22 sites de production dans 13 pays, le groupe offre une gamme complète de produits, systèmes et services, la plupart sous les marques Ariston, Chaffoteaux, Elco, Atag, Racold, HTP et NTI.

Ariston Thermo prouve son engagement envers l’efficacité énergétique à travers le développement de solutions basées sur les sources d’énergie renouvelable, telles que les systèmes thermiques solaires et les pompes thermiques, l’amélioration de l’efficacité des produits traditionnels, tels que les chaudières et les chauffe-eau, et à travers l’investissement continu dans l’innovation pour le développement de systèmes de connectivité de plus en plus avancés.

Le but d’Ariston Thermo est de regarder le futur du confort thermique, offrant une combinaison optimale de qualité, d’économie d’énergie et de protection de l’environnement.

A propos de la Société Tunisienne de Chauffage (STC)

Fondé en 1994, le groupe STC “Société Tunisienne de Chauffage” est un leader dans la distribution de produits de chauffage, d’eau chaude et de climatisation. En 2017, la STC a réalisé un chiffre d’affaires de 55 millions de dinars.

Implantée sur une superficie globale de 15 000 m², répartie entre une zone de stockage et une zone production, la STC emploie 200 personnes réparties entre une société commerciale et une autre industrielle (Société Industrielle de Chauffage).

Partenaire de nombreuses marques prestigieuses, notamment Chaffoteaux, Ariston, Brugman, Daikin, Delabie, Audeon,Victoria…, la STC a su au fil des années élargir son portefeuille de produits afin de proposer une gamme complète de produits pour le confort thermique et la climatisation. La STC dispose également d’un service après-vente performant répondant aux normes ISO 9001.

Fortement engagée dans le respect des normes écologiques, via des chaudières à condensation pour l’économie d’énergie, et l’économie d’eau avec la robinetterie pour collectivités, la STC ne lésine pas sur les moyens pour développer des produits de qualité respectueux de l’environnement.