La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarah Zaafrani, a inauguré, vendredi 4 février 2022, un pont sur l’Oued Medjerda sur la Route régionale n° 131 à Testour (gouvernorat de Béja) et pris connaissance de l’état d’avancement de plusieurs autres projets d’infrastructure dans les délégations de Téboursouk, Testour, Nefza et Amdoun.

L’ouvrage d’art en question a été réalisé sur 115 mètres, pour un coût de l’ordre de 11,840 millions de dinars, financé par la Banque africaine de développement.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la ministre a souligné que “les travaux engagés au niveau de la route nationale n°11 suite à l’accident de bus survenu en 2019 à Amdoun, ont permis de réduire le nombre d’accidents de la route et d’en atténuer la gravité”, affirmant qu’”une étude approfondie est en cours d’élaboration pour résoudre tous les problèmes qui se posent au niveau de cette route”.

Outre les interventions d’urgence qui ont eu lieu au niveau de cette route moyennant une enveloppe de plus de 600 mille dinars, 14 virages de la même route seront étudiés dans le cadre de l’étude en question pour y optimiser les conditions de sécurité routière.

Le département de l’équipement a engagé des études concernant les routes présentant un danger et programmé d’autres études mais les pressions sur les finances publiques dictent une certaine priorisation en matière de réalisation des projets programmés.

Elle estime également que le transfert des réseaux d’eau et les problématiques foncières constituent un obstacle majeur à l’avancement de certains projets publics, ajoutant que la révision de la loi sur l’expropriation pour utilité publique permettra de débloquer certains projets.

S’agissant du glissement de terrain ayant eu lieu à Jebel Sidi Ahmed à Ghayadha dans la délégation de Nefza et qui a causé des fissures au niveau de la route, la ministre a fait savoir qu’un expert a été chargé d’étudier la situation, évoquant la possibilité que le glissement ait été provoqué par le réservoir de la SONEDE installé dans la région.

Zaafrani a aussi, donné le coup d’envoi à la réalisation de certains projets d’infrastructures tels que le projet d’aménagement du lotissement ” Séville ” de l’AFH à Testour et celui de protection de la ville de Nefza contre les inondations et pris connaissance de l’avancement de certains projets tels que le projet de réhabilitation de la route régionale n°76 et celui de réhabilitation de la route locale 585 reliant Medjez el-Bab à la région de Grich El Oued.