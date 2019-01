Le niveau de l’eau dans l’Oued Medjerda à Jendouba ne constitue plus un danger, selon le commissaire régional au développement agricole par intérim, Mohamed Aouadi, en marge de la visite d’inspection effectuée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, dans la région, dimanche 27 janvier.

A BouSalem, le niveau de l’eau est retombé à 5,4 m après avoir atteint 9,11 m, samedi matin, soit un mètre de moins que le niveau de crue (10,77 m) qui aurait provoqué de graves inondations.

Lors d’un exposé présenté, dimanche, par la commission régionale de lutte contre les catastrophes, à Jendouba, en présence du chef du gouvernement, il est signalé que toutes les routes bloquées ont été rouvertes à la circulation notamment à Souk Jemaa, Ain Soltane, Ain Draham, Balta-Bou Aouane, les routes reliant les localités de Chemtou et Doura à Oued Meliz, à cause de la crue de l’Oued Rghay.

Il a été procédé au pompage de l’eau sur 83 sites, dont des maisons. Trente-cinq voitures ont été dégagées de la neige, en majorité, à Ain Draham. Trois personnes emportées par les eaux de l’Oued Bajr ont été secourues. Douze malades ont été transportés aux hôpitaux, à Ain Draham et Jendouba.

Depuis mercredi 23 janvier 2019, une vague de froid accompagnée d’importantes chutes de neiges, de grosses averses et de rafales de vent, s’est battue sur la région de Jendouba, causant la mort d’une femme, le débordement de l’Oued Medjerda sur une quinzaine de maisons à la Cité Zghadia à Jendouba-ville, l’isolement de 20 maison, par les eaux d’Oued Mellègue à Douar Aouaichia, et l’inondation de 300 ha de terres agricoles jouxtant oued Medjerda et Mellègue.