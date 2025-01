La Tunisie se prépare à affronter un épisode météorologique hivernal ce mardi. Des pluies soutenues, parfois orageuses et localement intenses, sont attendues sur le nord et le centre du pays, avec des débordements possibles vers le sud, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les régions orientales du nord et du centre, ainsi que l’extrême sud-est, seront particulièrement touchées. L’INM prévoit également des chutes de grêle localisées et des chutes de neige sur les hauteurs de l’ouest.

Le vent, soufflant du nord sur le nord et le centre et de l’ouest au sud, sera fort près des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur des terres.

La mer sera agitée, avec une houle au nord et une mer très agitée à moutonneuse sur les côtes est.

Côté températures, le mercure oscillera entre 4 et 9 degrés dans l’ouest du nord et du centre, et entre 10 et 15 degrés dans le reste du pays, atteignant jusqu’à 17 degrés dans le sud-ouest.