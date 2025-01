En prévision de perturbations météorologiques, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail et leurs équipements agricoles, en veillant à les éloigner des cours d’eau.

Des pluies localement abondantes persisteront, vendredi, sur les régions du Nord et du Centre-ouest. Les quantités maximales varieront entre 40 et 60 mm, pour atteindre, localement, les 80 mm au Nord-ouest, avec d’importantes chutes de neige sur les gouvernorats de Kasserine, Kef et Siliana, selon un bulletin de suivi publié, vendredi, par l’Institut National de la Météorologie (INM). Ces perturbations devraient baisser d’intensité à partir de samedi.