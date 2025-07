L’Alliance Française de Bizerte (AFB), en partenariat avec l’Amicale des anciens élèves de Bizerte, l’Association de Sauvegarde de la Médina, Méditerranée Action Nature et l’Association de Protection et de Sauvegarde du Littoral de Bizerte, a organisé, lundi 30 juin 2025, une rencontre-débat autour de l’ouvrage “Les épaves de sous-marins en Tunisie : un patrimoine subaquatique oublié”. Coécrit par deux passionnés, aux parcours singuliers et convergents, Mohamed Mehdi Tabbakh et Kamel Ben Noureddine Karoui, le livre invite à découvrir un pan méconnu de l’histoire maritime tunisienne et méditerranéenne.

Cette rencontre a offert l’occasion pour échanger avec les auteurs autour d’un travail de mémoire, de recherche et de sensibilisation sur ces vestiges silencieux, témoins d’une histoire maritime oubliée.

Le livre: sur les traces d’un pan méconnu de l’histoire maritime tunisienne et méditerranéenne

Publié en mai 2025, l’ouvrage, préfacé par le plongeur et réalisateur français de films sous marins René Heuzey, met en lumière le patrimoine immergé le long des côtes tunisiennes, en particulier les épaves de sous-marins naufragés ou sabordés durant les deux Guerres mondiales.

Il révèle ainsi l’importance stratégique du canal de Sicile et la place de la Tunisie dans les équilibres militaires du XXème siècle dans le bassin méditerranéen, théâtre d’affrontements historiques et carrefour de civilisations, qui regorge dans ses profondeurs des fragments négligés de l’Histoire. De Tabarka à Zarzis, ces épaves racontent pourtant une histoire précieuse à documenter, préserver et transmettre.

Une approche pluridisciplinaire au fil de cinq chapitres

Le livre se déploie en cinq grands chapitres, mêlant histoire, géographie militaire, archéologie subaquatique et enjeux patrimoniaux. A travers une approche rigoureuse et pluridisciplinaire -historique, scientifique, géopolitique et culturelle- les auteurs dressent un état des lieux tout en proposant une réflexion sur l’avenir de ce patrimoine subaquatique.

Le premier axe analyse le contexte géopolitique du canal de Sicile, carrefour stratégique entre l’Afrique du Nord et l’Europe. De la guerre punico-romaine aux opérations sous-marines du XXe siècle, cette zone a toujours été le théâtre d’affrontements majeurs. Une attention particulière est portée à l’axe Bizerte–Marsala–Messine, essentiel au contrôle des routes maritimes méditerranéennes.

Le deuxième chapitre présente un inventaire minutieux des sous-marins retrouvés, extraits des eaux tunisiennes ou documentés grâce aux archives. Chaque épave est replacée dans son contexte historique, les causes du naufrage -torpillage, bombardement, sabordage- étant rigoureusement analysées.

La troisième partie est consacrée aux épaves encore présentes au fond des mers. Classées par nationalité – française, britannique, italienne, allemande-, elles sont localisées grâce à la croisée des sources : archives militaires, photographies subaquatiques et cartographies 3D. Cette section constitue une base précieuse pour les futures recherches.

Le quatrième axe adopte une perspective comparative, mettant en regard la Tunisie avec d’autres pays du Maghreb comme l’Algérie ou la Libye. Il questionne la place géostratégique du sud méditerranéen, tout en appelant à inscrire ce patrimoine dans les politiques culturelles, éducatives et environnementales.

Enfin, la dernière partie aborde les enjeux contemporains liés à la préservation de ce patrimoine archéologique immergé : méthodes d’identification, défis juridiques, logistiques, risques de pillage, potentiel touristique et éducatif. Les auteurs y formulent des propositions concrètes, allant de la création de centres d’interprétation à la coopération internationale.

Un livre au service de la mémoire, de la recherche et du développement durable

L’objectif de ce livre ne se limite pas au recensement. Il s’agit d’un véritable plaidoyer pour la valorisation de ces épaves en tant que ressources historiques, scientifiques et culturelles. Les auteurs défendent l’idée d’un usage raisonné et encadré, pouvant nourrir à la fois la recherche universitaire, l’éducation environnementale et le développement durable à travers le tourisme subaquatique.

En donnant la parole à ces sous-marins silencieux, l’ouvrage propose une vision prospective, posant les bases d’une réflexion sur le rôle des conflits navals en Méditerranée et les enjeux actuels de la mémoire maritime. Il interpelle autant les spécialistes -plongeurs, chercheurs, conservateurs- que le grand public. A travers ce livre, Mohamed Mehdi Tabbakh et Kamel Ben Noureddine Karoui rappellent que même au fond des mers, l’histoire continue de parler, encore faut-il savoir l’écouter.

Les auteurs en bref

Mehdi Tabbakh, est moniteur de plongée (Air/Nitrox) et formateur en premiers secours au Mouja Diving Club (Cap Zebib). Son parcours de plongeur est riche de certifications internationales (CMAS, SSI, PADI, TDI, FRTI). Formé en informatique et en sciences de l’éducation, il s’intéresse autant aux dimensions pédagogiques de la plongée qu’à son histoire et à sa promotion en Tunisie.

Il publie régulièrement des articles dans des revues locales et francophones.

Kamel Karoui est maître de conférences à l’INSAT, spécialiste en cybersécurité et systèmes intelligents. Ancien nageur, passionné de mer et fervent défenseur du patrimoine subaquatique tunisien, il a présidé l’Association des Sports Subaquatiques et de l’Environnement de Bizerte (ASSEB). Il milite activement pour la préservation des fonds marins et la biodiversité. Son parcours l’a mené du Canada aux Emirats, toujours au service de l’enseignement et de la recherche.