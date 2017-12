La présidente de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) Wided Bouchamaoui, a souligné, lundi 25 décembre, que “les lourdes charges fiscales imposées aux entreprises contribue à leur dissolution”.

Elle a appelé, dans une déclaration à la presse, en marge des travaux du 9ème congrès régional de l’industrie et du commerce à Mahdia, à appliquer la loi dans le domaine fiscal, à la généraliser à toutes les professions et à ne pas la limiter aux entreprises économiques.

Bouchamaoui a indiqué que la hausse continue de ces charges fiscales ne favorise pas la compétitivité des entreprises, réduit les opportunités d’emplois, cause la fermeture de plusieurs entreprises opérant dans les différents secteurs et provoque la réticence des investisseurs.

“Nous ne défendons pas les personnes qui ne s’acquittent pas de leur devoir fiscal mais nous demandons plus d’équité fiscale pour une meilleure relance de l’économie”, a-t-elle ajouté.

Elle considère que le changement des gouvernements au cours de la période post-révolution a ralenti la mise en oeuvre des réformes, ce qui a entraîné une hausse du taux d’endettement et une aggravation du déficit commercial.

Bouchamaoui a recommandé de s’intéresser davantage aux petits secteurs caractérisés par leur forte employabilité ainsi qu’à l’infrastructure dans les régions intérieures pour mieux y encourager l’investissement.

Elle a souligné “l’importance de lutter contre le commerce parallèle et la contrebande qui ont nui aux capacités des entreprises économiques et contribué à la baisse des ressources fiscales de l’Etat et l’augmentation de l’endettement extérieur”.