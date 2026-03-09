Les services d’information fiscale à distance en Tunisie enregistrent une forte hausse de la demande. La Direction Générale des Impôts (DGI) a fait état d’une augmentation de 21,72 % du volume des appels reçus par son centre d’appels depuis le début de l’année 2026, avec un taux de réponse quasi total de 99,9 %.

Selon les données publiées par la DGI sur ses réseaux sociaux, le « Centre d’information fiscale à distance (CIFD) » a traité, entre janvier et fin février 2026, un total de 5911 appels, portant sur 7432 questions précises. Cette affluence témoigne d’un recours croissant des contribuables aux canaux d’assistance à distance pour leurs démarches.

Pour le seul mois de février, le centre a reçu 2681 appels concernant 3382 questions. La qualité du service est soulignée par un taux de satisfaction des usagers atteignant 86,6 % concernant les réponses fournies.

La répartition des demandes montre un équilibre entre les différentes catégories de contribuables : les personnes physiques représentent 52 % des questions posées (1396 demandes), contre 48 % pour les personnes morales (1285 demandes).

Sur le fond, les préoccupations des appelants reflètent l’actualité de la modernisation du système fiscal. Les questions relatives à la plateforme numérique TEJ (Plateforme de Transfert et d’Échange de données fiscales), arrivent en tête, représentant près d’un quart des interrogations (24,30 %). Viennent ensuite les demandes concernant la facturation électronique (11,23 %) et l’impôt sur le revenu (11,03 %).

D’un point de vue sectoriel, si le secteur des services concentre logiquement le plus gros tiers des demandes (31,91 %), le reste des activités (commerciales, professions libérales, agricoles, immobilières et industrielles) cumule 68,09 % des sollicitations, traduisant une large diffusion des besoins d’information.

Pour toute demande d’orientation sur les procédures et systèmes fiscaux, la DGI rappelle que le CIFD reste joignable via le numéro abrégé 81.100.400.