Ils sont huit Tunisiens à faire partie des leaders mondiaux de l’économie islamique, de l’édition 2018 du Guide Islamica 500. Ces experts sont considérés comme des références de l’industrie Halal.

Dr. Ezzedine Khoja – Chairman Bank Zitouna

Sector: Banking

Tunisia

Dr. Ezzedine Khoja, est directeur général de Zitouna Bank (première banque islamique en Tunisie), leader reconnu dans la Finance Islamique en Tunisie. Il a une longue expérience régionale et européenne.

Dr. Khoja a officiellement rejoint la Zitouna Bank en juin 2012 après avoir travaillé comme secrétaire du Conseil général des banques et institutions financières islamiques (CIBAFI).

Il compte plus de trente ans d’expérience dans la recherche locale et internationale pour le développement de la finance islamique. Il a publié une encyclopédie de la finance islamique.

Dr. Ezzedine Khoja à l’ambition de faire de la banque Zitouna une banque internationale.

Mahfoudh Barouni – Chairman Zitouna TAKAFUL

Sector: Financial Services

Tunisia

Le président du conseil, Zitouna TAKAFUL, est le co-fondateur de “Arab Tunisian For Investment & Development Company (A.T.I.D Co) “, président du conseil et membre du Comité exécutif. Plus de 39 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Il a été directeur général adjoint de Best Bank Tunisia – membre d’AlBaraka Banking Group et membre du conseil d’administration de plusieurs projets de développement créés et financé par le Groupe Al Baraka.

Il est diplômé de l’Ecole nationale d’administration de Tunis (ENA) et diplômé en économie de la Faculté de droit et des sciences économiques de Tunis.

Zitouna Takaful est spécialisée dans l’assurance islamique et offre des services pour les entreprises et les particuliers.

Abdellatif Chaabane – CEO El Amana Takaful

Sector: Financial Services

Tunisia

Abdellatif Chaabane est PDG d’Al Amana Takaful. Pour sa longue expérience dans le secteur bancaire et les assurances en Tunisie, il a été nommé par un pool d’investisseurs, dont CARTE (Compagnie d’Assurance et de Réassurance Tuniso-Européenne) et le groupe Al Baraka, pour diriger Al Amana Takaful.

Abdellatif Chaabane a occupé plusieurs postes au ministère des Finances de Tunisie.

Houssem Eddine Bedoui – Senior Researcher and Trainer IRTI (Islamic Research and Training Institute)

Sector: Education & Advisory

Saudi Arabia

Houssem Eddine BEDOUI est économiste senior et formateur à la Banque islamique de développement (BID).

Dans le cadre de son travail à la BID, il a contribué au développement de produits innovants et de processus de création de nouveaux produits financiers islamiques.

Il a eu plusieurs expériences entrepreneuriales mettant en pratique les principes et les produits de la finance islamique.

Il a accompli des sessions de formation pour les régulateurs dans de nombreux pays.Avant cela, il était consultant en Europe en conseil en management et en finance éthique durable et il a Il a travaillé avec de nombreux groupes de réflexion pour développer la finance sociale en France. Il est ingénieur de Telecom SudParis, il a un MBA de IE Business School (Espagne), doctorant à l’ENS (Ecole Normale Supérieure, France) et il est un Alumni de Harvard Kennedy School (CID: Centre pour le développement international), au programme «Innovation et entrepreneuriat » géré par professeur Calestous Juma et professeur «Ricardo Hausmann».

Il est aussi le coéditeur de la revue scientifique de IRTI (Études En économie islamique (EEI)). Il poursuit des recherches sur les marchés de capitaux islamiques, l’entrepreneuriat, Fintech, la compétitivité, la finance sociale et les Objectifs de développement durable (SDG). Il a des publications dans plusieurs revues internationales et a présenté ses travaux de recherche dans diverses conférences internationales.

Mohamed Salah Frad – CEO United Gulf Financial Services North Africa

Sector: Financial Services

Tunisia

Mohamed Salah Frad est le PDG de United Gulf Financial Services-Afrique du Nord (Affilié à Kipco Group), une société de gestion d’actifs.

Il possède une vaste expérience en Corporate Finance, Asset Management, Financial & Restructuration d’entreprise et évaluation. Il a mis en place plusieurs fonds en Tunisie investissant dans des sociétés cotées, private equity et startups.

En 2013, il a réussi à lancer le premier Shariaa Plaint SME Fonds «Theemar Investment Fund» en Tunisie en partenariat avec la Société islamique pour le développement du secteur privé et la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie).

Avant de rejoindre le groupe Kipco en 2008, M. Frad a travaillé avec le premier courtier en valeurs mobilières en Tunisie à la tête de la recherche, et a dirigé l’introduction en Bourse de six sociétés sur le marché boursier.

M. Frad est Certified International Investment Analyst (CIIA), Executive MBA et titulaire d’un diplôme HEC. M. Frad est membre de l’ATAF (Association Tunisienne de l’Analyse financière).

Zouhair Amri – CEO Oumma

Sector: Media, Events & IT

France

CEO d’Oumma Media, le plus grand groupe de médias franco-musulman avec plus de 1,5 million de visiteurs uniques par mois (éditeur de Oumma.com, OummaTV.tv, Mejliss.com et Chooff.fr).

En 2016, Oumma.com a reçu un meilleur classement de «La Croix», le plus grand journal catholique fondé en 1880 (http://goo.gl/LhKc8C).

Cofondateur (en 2008) et chef de la direction d’Alakees, une entreprise de technologie spécialisée dans la publicité sociale. Business angel, investisseur dans plusieurs sociétés en France et en Tunisie (Feltacom, Gazelis, ECD, Aywa,), co-fondateur et membre du conseil d’administration de SPMF (Union of Muslim Companies France), co-fondateur de l’UFCM (première fondation française dédiée au consommateur musulman). Expert en affaires islamiques en France, intervient en tant qu’orateur sur ce sujet dans des Universités françaises.

Chefia Chelbia – Former CEO Tunisia Export

Sector: Government & Associations

Tunisia

Chefia a occupé le poste de PDG de Tunisia Export, avant de lancer dans le conseil en ouvrant son propre cabinet.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en marketing à Tunis. Elle a collaboré à la création d’un cadre institutionnel des fonds publics destinés à la promotion des petites et moyennes entreprises, le FOPRODEX.

Elle a notamment été en charge de la coopération avec les pays de l’Est, et a suivi une mission en Inde en 1992. Elle a également occupé le poste de chef de la coopération avec l’Europe centrale et orientale (Suède, Norvège, Finlande, Suisse et Autriche). Depuis 2011, elle est la fondatrice de l’association Femme Leadership.

Karim Amous – Managing partner – Smarteco

Sector: Financial Services

Tunisia

Karim Amous est expert-comptable et membre de l’Ordre des Expert-Comptables de Paris “en 2010. Depuis cette date, il a été fondateur et directeur partenaire chez SMARTECO. Avec SMARTECO, il a créé un groupe spécialisé dans le domaine financier et étendu à travers l’Afrique et l’Asie.

En 2014, Karim AMOUS est devenu “gestionnaire de fonds islamiques” certifié par le Centre européen de l’Islam Finance et vise à créer le premier fonds islamique à Sfax (Tunisie) pour promouvoir des projets dans la région.