L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) vient de publier un guide de 32 pages en trois langues (arabe français et anglais) pour faire connaitre les circuits culturels et touristiques dans le gouvernorat de Siliana qui regorge d’un patrimoine richissime illustré par de milliers de sites et monuments historiques qui remontent à la période de la préhistoire.

Ce guide constitue le premier maillon dans le cadre du projet de réalisation d’un circuit touristique dans le gouvernorat de Siliana moyennant un cout global de 200 mille dinars au titre de l’année 2018 afin de faire découvrir aux visiturs de tous bords la richesse du patrimoine matériel dont regorge la région a déclaré à l’agence tap le directeur général de l’AMVPPC Kamel Bchini.

Ce projet, a-t-il mentionné, vise à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel en faisant connaitre les différents sites archéologiques et monuments historiques et les métiers d’artisanat dans la région ainsi que les manifestations culturelles qui y sont organisées. L’objectif étant de promouvoir le tourisme écologique et culturel, d’encourager l’initiative privée et l’investissement dans le secteur culturel.

L’AMVPPC fournira 6000 exemplaires du guide du circuit culturel et touristique (2000 en arabe, 2000 en français et 2000 en anglais). Les données relatives au circuit seront mises en ligne dans le site WEb de l’agence. Le guide, a-t-il fait savoir, a été réalisé par Tahar Ayachi et Fethi Bejaoui.

L’Agence veillera également à l’aménagement de l’entrée du site archéologique Jama (ou Zama) et à la programmation de plusieurs manifestations culturelles et spectacles artistiques pour promouvoir le futur circuit.