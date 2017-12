Les travaux d’un atelier sur la préparation du projet d’appui à l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes exposés à la migration clandestine ont démarré mercredi à la Manouba.

Ce projet est financé par le bureau de la coopération italienne pour le développement et mis en place en partenariat avec l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et le centre d’information et d’éducation au développement en Italie.

Cet atelier est consacré à la détermination du rôle et de la responsabilité de chaque partenaire impliqué dans la préparation de ce projet, a déclaré à la correspondante de l’agence TAP dans la région, Mohamed Khouini, président de l’UTSS.

“Le projet est d’une grande importance étant donné qu’il jouera un rôle déterminant dans la protection des jeunes de la région du grand Tunis des risques de la migration clandestine”, a-t-il estimé.

Khouini a annoncé qu’un espace de vulgarisation et de formation sera créé, dans le cadre de ce projet, à la Manouba, précisant qu’il ciblera, à partir du janvier prochain près de 2500 bénéficiaires issus de tous les gouvernorats du district du grand Tunis.

“Cette rencontre a permis de présenter les composantes de ce projet, ses objectifs et la population cible composée notamment des personnes exposées à la migration clandestine”, a-t-il indiqué.

Il a indiqué que ce projet est destiné aussi aux membres des organisations de la société civile, des associations féminines, des jeunes tunisiens immigrés ou revenant de l’immigration en chômage, et des personnes qui trouvent des difficultés à bénéficier des services d’orientation, d’apprentissage et d’insertion professionnelle.

“Le projet sera également chargé du financement des jeunes qui veulent créer leurs propres projets, notamment dans les domaines de l’économie verte et les techniques numériques”, a-t-il fait savoir, signalant qu’une enveloppe d’un million de dinars leur sera allouée.

Selon le responsable l’UTSS, ce projet aidera aussi à promouvoir les idées de création de petits projets et à renforcer les services sociaux et d’accueil au profit des immigrés et des personnes revenant de l’immigration.

Parmi les participants à cet atelier figurent, notamment, l’équipe exécutive et la directrice de ce projet ainsi que les représentants des directions régionales et des associations.