Kairouan : Restitution de 1460 ha de terres domaniales

Une société de développement et de mise en valeur agricole, située dans la délégation de Nasrallah (gouvernorat de Kairouan) a été restituée, mercredi, à l’Etat.

Cette ferme agricole s’étend sur une superficie de 1460 ha. On y trouve une exploitation de 75 mille oliviers, une terre blanche et un puits profond, a précisé la directrice régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Najoua Mestiri.

L’Office des domaines de l’Etat a récupéré cette terre agricole après privation du locataire du droit d’exploitation et ce faute de non-conformité et de respect des cahiers de charge, a-t-elle précisé.

La même source a souligné que les droits des ouvriers (49 personnes) qui travaillaient dans cette société ont été préservés.