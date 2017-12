Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a mis en garde, mercredi, contre l’existence d’un plan orchestré visant à nourrir les réticences des citoyens à participer aux élections, à nuire à l’économie du pays et à augmenter la pauvreté.

Dans une déclaration aux médias, à l’ouverture des travaux du congrès électoral ordinaire de l’union régionale du travail à Bizerte, Taboubi a appelé le peuple tunisien et les travailleurs à ne pas se laisser emporter par le désespoir que certains tentent de faire propager et ce en participant massivement aux prochaines échéances électorales afin de choisir les personnes compétentes capables de préserver les attributs du pays et son modèle de société ainsi que sa culture, son identité et son histoire riche de plus de trois mille ans de civilisation ainsi que les choix sociétaux basés sur la modération, la tolérance et l’ouverture sur toutes les civilisations et cultures.

Il a réitéré l’attachement de l’UGTT au secteur public qui a contribué à l’édification de l’Etat et à l’œuvre de construction nationale, affirmant que ce secteur est capable de soutenir l’économie du pays à condition qu’il soit restructuré afin de renforcer ses capacités concurrentielles.

Taboubi a ajouté, que l’UGTT qui, d’habitude, refuse tout commentaire au sujet de décisions prises par les partis politiques qu’elle considère comme des affaires internes, trouve que l’initiative annoncée, récemment, par un parti politique qui fait partie du gouvernement et qui est signataire du document de Carthage “relève purement de l’opportunisme politique”, estimant que le pays a, aujourd’hui, besoin d’un large consensus en raison de la précarité de la situation socio-économique et démocratique.

Dans son allocution d’ouverture, Taboubi a déclaré que la crise que vit le pays est une crise de “faillite et d’amateurisme politique par excellence” et nul ne peut quel qu’il soit, fixer les rôles de l’organisation ouvrière qui, bien qu’indépendante, interagit avec toutes les forces démocratiques.

Il a, à cet égard, évoqué les activités, programmes et positions de l’UGTT concernant les questions de l’heure à l’instar du projet de budget de l’Etat , des caisses sociales, de la masse salariale, du secteur public, des négociations sociales prévue en avril 2018 dans les secteurs public et privé, outre le soutien de la centrale syndicale des causes justes dont en premier lieu la cause palestinienne.

A noter que, peu avant le démarrage des travaux du congrès, les participants ont récité la fatiha à la mémoire de la défunte Raoudha Mechergui qui s’est immolée par le feu à l’entrée de la délégation de Sejnane suite à la suppression du nom de son mari de la liste des bénéficiaires de l’allocation attribuée aux familles démunies.

Les 125 congressistes éliront le nouveau bureau exécutif de l’union régionale du travail qui sera composé de 11 membres pour un mandat de quatre ans et ce parmi 26 candidats, outre l’élection des 10 membres des commissions d’organisation et du contrôle financier public.