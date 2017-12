L’Europe méridionale et méditerranéenne, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient tirent la croissance du tourisme de janvier à octobre 2017.

D’après le dernier numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial, à l’échelle de toute la planète, les destinations ont reçu 1,1 milliard de touristes internationaux au cours de la période allant de janvier à octobre 2017. C’est 7% de plus que l’an dernier au cours de la même période, soit 70 millions d’arrivées internationales supplémentaires. La forte demande de tourisme international observable dans toutes les régions du monde reflète la reprise économique mondiale.

La forte demande de tourisme enregistrée au cours des premiers mois de l’année 2017, y compris pendant la haute saison estivale de l’hémisphère Nord, s’est maintenue jusqu’au mois d’octobre. Les destinations à travers le monde ont reçu un total de 1 milliard 127 millions (+7%) d’arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) au cours des 10 premiers mois de l’année, soit 70 millions de plus qu’au cours de la même période en 2016. Ces résultats s’expliquent par la croissance soutenue enregistrée dans de nombreuses destinations et par la nette reprise qui s’est produite dans celles ayant subi un fléchissement l’an dernier.

Les destinations d’Europe méridionale et méditerranéenne, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en particulier, ont affiché un dynamisme exceptionnel. La croissance des arrivées internationales a dépassé les 7% dans toutes les destinations de l’Europe méridionale et méditerranéenne. Il y a eu un redressement rapide en Turquie et une croissance à deux chiffres dans la plupart des autres destinations de la région. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l’Égypte, la Tunisie et la Palestine ont connu un net rebond après la baisse des années précédentes. Le Maroc, Bahreïn, la Jordanie, le Liban, Oman et Dubaï (Émirats arabes unis), pour leur part, ont tous continué d’afficher une croissance soutenue.

«Ces résultats solides –les meilleurs depuis longtemps– traduisent la demande soutenue de voyage partout dans le monde faisant écho à l’amélioration de l’économie mondiale et au rebond des destinations qui étaient en repli les années précédentes», a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, lors de la deuxième Conférence de l’OMT et de l’UNESCO sur le tourisme et la culture (les 11 et 12 décembre à Oman).

«Alors que nous sommes réunis à Oman pour ce grand rendez-vous, il nous faut donner acte de la forte résilience du tourisme dont témoignent la poursuite de la croissance dans de nombreuses destinations du Moyen-Orient et le redressement rapide observable dans d’autres. Le tourisme est bénéfique pour les populations locales et pour les visiteurs en ce qu’il favorise la paix, la compréhension mutuelle et, comme le souligne cette rencontre, le respect des valeurs et du patrimoine culturels», a ajouté M. Rifai.

Résultats régionaux

C’est l’Europe (+8%) qui a connu la plus forte croissance des arrivées internationales au cours des 10 premiers mois de l’année 2017, sous l’effet des résultats remarquables obtenus par l’Europe méridionale et méditerranéenne (+13%). L’Europe occidentale (+7%) repart après le tassement de l’an dernier et l’Europe du Nord (+6%) conserve une croissance robuste. Les arrivées en Europe centrale et orientale ont été en hausse de 4% de janvier à octobre 2017.

L’Afrique (+8%) arrive en deuxième position des régions en plus forte croissance au cours de la période considérée, grâce au net redressement intervenu en Afrique du Nord (+13%) et aux bons résultats de l’Afrique subsaharienne (+5%).

En Asie-Pacifique (+5%), la croissance a été tirée par l’Asie du Sud (+10%). L’Asie du Sud-Est (+8%) et l’Océanie (+7%) ont également bénéficié d’une augmentation vigoureuse des arrivées.

Les chiffres de l’Asie du Nord-Est (+3%) sont plus contrastés : certains destinations enregistrent une croissance à deux chiffres alors que d’autres ont des résultats en baisse.

L’Amérique du Sud (+7%) reste en tête de la croissance dans la région, les Amériques ayant enregistré globalement une croissance de 3%. L’Amérique centrale et les Caraïbes ont été en hausse toutes les deux de 4% et l’on observe, dans les Caraïbes, des signes clairs de redressement au mois d’octobre après le passage des ouragans Irma et Maria. En Amérique du Nord (+2%), les chiffres solides au Mexique et au Canada tranchent avec la baisse enregistrée aux États-Unis d’Amérique, la plus grande destination de la région.

Les résultats au Moyen-Orient (+5%) pour la période allant jusqu’en octobre ont été contrastés. Certaines destinations ont connu un rebond sensible et d’autres ont maintenu leur trajectoire de croissance soutenue, mais le décrochage de certaines destinations a pesé sur la moyenne régionale.

Marchés émetteurs de touristes

S’agissant des marchés émetteurs, l’année 2017 aura été marquée par une forte reprise des dépenses de tourisme international au Brésil (+33%) et en Fédération de Russie (+27%) après plusieurs années de baisse.

La plupart des autres marchés émetteurs ont maintenu des taux de croissance élevés. Parmi les 10 premiers marchés émetteurs, ce sont la Chine (+19%), la République de Corée (+11%), les États-Unis d’Amérique et le Canada (+9% tous les deux) ainsi que l’Italie (+7%) qui ont enregistré la plus forte hausse des dépenses de tourisme international.

Les dépenses de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Australie, de Hong Kong (Chine) et de la France ont augmenté dans des proportions comprises entre 2% et 5%.