La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à la Tunisie un crédit d’une valeur de près de 500 millions de dinars (MDT), soit 166 millions d’euros pour financer la deuxième tranche de l’autoroute du centre (Tunis-Jelma), reliant Sbikha à Jelma.

L’accord de crédit, signé le 14 décembre entre le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, et le chef de la représentation diplomatique de la BEI en Tunisie, Ulrich Brunnhuber, sera remboursé sur une période de 30 ans dont une période de grâce de quatre ans.

S’inscrivant dans le cadre du projet de raccordement de l’autoroute aux gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa, ce tronçon a été précédé par une première tranche reliant Tunis-Sbikha (87km) qui a été financé par le FADES (Fonds arabe pour le le développement économique et social), moyennant une enveloppe de 402 MDT.

Brunnhuber a souligné que ce financement reflète la forte mobilisation en faveur de la Tunisie, conformément à l’engagement de la banque lors de la conférence “Tunisia 2020”.

“En tant que premier financeur international du développement en Tunisie, la BEI s’est engagée lors de la conférence internationale ” Tunisia 2020 ” en novembre 2016, à soutenir jusqu’à 2,5 milliards d’euros d’ici 2020 la mutation de la Tunisie dans la mise en œuvre de ses priorités de développement”, a-t-il affirmé.

Il a précisé que ce crédit est accordé à des conditions financières très attractives avec notamment une maturité exceptionnelle de 30 ans, rappelant que 4,7 millions d’euros ont été accordés par l’Union européenne (UE) et ses Etats membres pour financer l’ensemble des études préparatoires (techniques, économiques, environnementales et sociales) nécessaires au démarrage des travaux.

De son côté, Laadhari s’est félicité de la signature de cette convention et du niveau de la coopération entre la Tunisie et la BEI, rappelant que ce projet vise à développer le secteur du transport national et à élargir le réseau autoroutier, ainsi qu’à améliorer l’activité économique dans les régions intérieures du pays.

Pour sa part, le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Mohamed Salah Arfaoui, a indiqué que les travaux de ce projet commenceront à la fin de l’année 2018 et devraient prendre fin en 2022, espérant le respect des délais de réalisation des différentes phases du projet.

Et d’ajouter que le ministère a achevé le dossier foncier relatif à ce projet et les appels d’offres seront lancés au début de l’année 2018.

Il est à rappeler que le coût global du projet de l’autoroute du centre (Tunis-Jelma), qui s’étend sur une distance de 186 km est de l’ordre de 1,423 milliard de dinars.