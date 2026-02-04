La ligne de crédit “Tunisie – Relance Économique” de 170 millions d’euros (l’équivalent de 573,9 MD), mobilisée au profit de la République Tunisienne par la Banque européenne d’investissement (BEI), sera bientôt mise en œuvre par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), à travers des institutions financières de la place, au profit des PME tunisiennes.

En totalité, six institutions financières (banques et compagnies de leasing) devront accorder cette ligne de crédit, dont trois sont actuellement prêtes, et en attendant que les autres accomplissent les formalités d’éligibilité auprès de la BEI.

Cette ligne de crédit « Tunisie – Relance Économique » mise à la disposition de la République Tunisienne par la BEI, avec le soutien de l’Union européenne (UE), vise à faciliter l’accès des PME tunisiennes au financement, a indiqué un communiqué publié par le projet Rawafed+.

Au moins 30 % des fonds sont destinés à des projets répondant à des critères d’inclusion sociale, notamment la création d’emplois, le développement régional, ainsi que le soutien aux initiatives portées par des femmes et des jeunes entrepreneurs.

Une session d’information a été tenue mercredi par la BEI, avec le soutien de l’UE, pour présenter cette ligne de crédit ainsi qu’un dispositif de prime d’investissement destiné aux PME tunisiennes.

Organisée dans le cadre du projet Rawafed+, financé par l’UE et l’Agence Française de Développement (AFD), cette session d’information s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale pour informer les PME tunisiennes de ces instruments financiers.

Ces instruments s’inscrivent dans le cadre d’une initiative Team Europe, qui vise à appuyer les priorités nationales portées par le ministère de l’Économie et de la planification ainsi que la BCT, pour stimuler l’investissement productif et inclusif des entreprises tunisiennes

Prime Rawafed+ : un appui financier qui vise à renforcer l’impact des projets financés par la BEI

La prime Rawafed+ est un appui financier non remboursable complémentaire visant à renforcer l’impact des projets financés par la BEI. Cette prime s’adresse aux PME bénéficiant de la ligne de crédit et répondant à, au moins, un des critères d’inclusion sociale, définis par la BEI. Elle correspond à 10 % du montant du financement accordé sur la ligne, dans la limite de 50 000 euros par PME.

Conçue pour maximiser les impacts régionaux, sociaux ou environnementaux des projets financés, la prime permet de couvrir des besoins concrets des PME.

Après les sessions déjà tenues en novembre et décembre 2025 à Sfax, Sousse, Gafsa, Kairouan et Béja, en collaboration avec les Chambres de Commerce et d’industrie de Sfax, du Centre, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, cette rencontre à Tunis s’inscrit dans la continuité d’une série de sessions d’information régionales destinées à faire connaître ces dispositifs de financement aux PME sur l’ensemble du territoire.

Le projet Rawafed+, financé à hauteur de 8,9 millions d’euros par l’UE et l’AFD, est mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le ministère de l’Économie et de la planification, la BCT et la BEI. Déployé sur une période de 48 mois (juillet 2024 – juin 2028), il vise à renforcer la résilience des très petites et moyennes entreprises tunisiennes (TPME).