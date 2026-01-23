La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et le projet Rawafed+, (financé par l’Union européenne et l’Agence Française de Développement (AFD), organisent à Tunis une session d’information, le mercredi 04 février 2026, portant sur la ligne de crédit BEI « Tunisie – Relance Économique » ainsi que sur le mécanisme de prime Rawafed+.

La session est dédiée aux Petites et Moyennes Entreprises (entre 6 et 249 employés) et a pour objectifs de présenter la ligne de crédit “Tunisie- Relance Economique” de la BEI (170 millions d’euros) destinée à renforcer l’accès des PME au financement. Il s’agit également de Présenter le mécanisme de prime d’investissement offert par le projet Rawafed+, réservé aux entreprises ayant obtenu un crédit sur la ligne BEI, afin de soutenir leurs projets à fort impact social ou environnemental.

Le projet Rawafed+, est financé par l’Union européenne en Tunisie et l’Agence Française de Développement, et mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le Ministère de l’Economie et de la Planification, la Banque centrale de Tunisie et la Banque européenne d’investissement en Tunisie. Il vise à renforcer la résilience économique des très petites et moyennes entreprises tunisiennes à travers un accompagnement technique renforcé et un meilleur accès au financement, en particulier dans les régions du pays à faible indice de développement régional (IDR).