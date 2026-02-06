Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, jeudi, la nouvelle représentante régionale de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Tunisie, Anna Barone, à l’occasion de sa récente prise de fonctions.

À cette occasion, le ministre a exprimé la reconnaissance de la Tunisie pour la coopération établie depuis 1979 entre la Tunisie et cette institution financière européenne fondée sur le respect et la confiance mutuels au service des intérêts communs des deux parties.

Cité dans un communiqué, le chef de la diplomatie tunisienne a salué la contribution de la BEI au soutien de plusieurs projets de développement en Tunisie dans des secteurs vitaux tels que les infrastructures, les transports, l’énergie et l’éducation ainsi que son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

Il a, dans ce contexte, appelé la BEI à renforcer son soutien aux projets prioritaires de coopération en matière de développement pour le gouvernement tunisien et inscrits dans le Plan de développement quinquennal 2026-2030.

Pour sa part, Anna Barone a exprimé sa sincère gratitude au département des Affaires étrangères pour le soutien apporté à la Banque à l’occasion de l’exercice de ses missions, réaffirmant l’engagement de l’institution financière européenne à soutenir l’économie tunisienne conformément aux priorités nationales du pays, dès lors que la Tunisie est un partenaire “important et fiable” dans la région.