Une ligne de crédit de 21 M€ de la BEI au groupe One Tech Holding

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé avoir signé lundi 11 décembre 2017 un contrat de financement de 21 millions d’euros avec le Groupe One Tech Holding (OTH) visant à soutenir l’extension et la modernisation des capacités de production de l’entreprise tunisienne dans les filières Câble et Mécatronique.

One Tech entend également investir dans la recherche & développement et l’innovation dans ces domaines. Ce projet contribuera à la création de plus de 720 emplois directs permanents en Tunisie.

L’appui financier de la BEI s’inscrit, en partie, dans le cadre du Programme H2020 / InnovFin, enveloppe dédiée aux entreprises innovantes, cofinancée par la Commission Européenne et dont la Tunisie et le seul bénéficiaire dans la région.