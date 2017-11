Lancement de l’initiative de la coopération tuniso-allemande d’appui aux institutions de la jeunesse

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdoline Cherni, a annoncé, mardi 7 novembre à Tunis, le lancement du projet de la coopération tuniso-allemande d’appui aux institutions de la jeunesse, et ce à l’occasion de l’ouverture d’un séminaire intitulé “Pour une participation active des jeunes dans la vie publique”.

L’ouverture des travaux de ce séminaire s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, des responsables de l’agence allemande de la coopération internationale, des cadres du ministère de la jeunesse et des sports et de plusieurs dirigeants et animateurs des institutions des jeunes.

Le plan d’action de ce projet élaboré par le ministère de la jeunesse et des sports (direction générale de la jeunesse) et l’agence allemande de la coopération internationale, vise à développer les compétences et les capacités des jeunes, soutenir les institutions de la jeunesse à mettre en place un processus participatif et contribuer à la mise en oeuvre d’une politique locale intégrée de jeunesse.

Majdoline Cherni a souligné à l’ouverture de ce séminaire que les jeunes en Tunisie constituent une priorité nationale qui s’est traduite notamment par la mise en place d’une stratégie nationale mettant en relief le rôle des jeunes et leur place en tant que partenaires actifs dans l’édification d’un avenir meilleur. Elle a ajouté que le congrès national de la jeunesse qui a couronné un processus consultatif ayant touché plus de 40 mille jeunes a été une étape importante de la politique nationale de la jeunesse, en constituant une importante base de données des préoccupations des jeunes et de leurs attentes.

Elle a salué l’agence allemande de la coopération internationale pour son soutien à ce projet, passant en revue les différents programmes effectués dans le domaine de la jeunesse grâce à la coopération d’institutions et de structures internationales.

La ministre a souligné la nécessité de remettre à jour les programmes des institutions de la jeunesse afin de les adapter aux nouveaux besoins des jeunes appelant à l’unification des programmes des différents établissements et à associer toutes les parties concernées telles que les structures de la société civile, dans la conception des programmes.

Elle a précisé que le programme de coopération avec l’agence allemande dont la mise en oeuvre se poursuivra jusqu’au septembre 2019 moyennant un coût de 5,2 millions d’euros, touchera 30 institutions de jeunesse réparties dans toutes les régions et profitera à plus de 8000 jeunes.

De son côté, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis a mis en exergue l’importance de la coopération tuniso-allemande d’appui aux institutions de la jeunesse qui permettra, a-t-il dit, aux institutions des jeunes de jouer leurs rôles convenablement. Il a estimé que “la Tunisie post-révolution a fait un grand pas vers l’instauration de la démocratie et de la liberté d’expression, et poursuit son chemin sur la bonne voie malgré les défis à surmonter”.

Le séminaire qui se poursuivra mercredi comprendra plusieurs thèmes portant notamment sur la mise en place d’un processus participatif, le renforcement de la participation politique des jeunes à travers les maisons de jeunes, les besoins en renforcement de compétences et capacités et la conception du modèle idéal d’une maison de jeunes.