Tunisie : L’ITES organise une rencontre à Tozeur sur les perspective de développement de cette région

“Quelle vision prospective”, c’est le thème d’une rencontre organisée, dimanche 5 novembre à Tozeur par l’Institut des études stratégiques (ITES) avec le concours du gouvernorat de Tozeur et la participation de plusieurs associations de la région en vue d’une réflexion commune sur un nouveau schéma de développement à même de contribuer à la création d’emplois et la réalisation du développement, donnant ainsi le coup d’envoi à l’organisation de plusieurs rencontres régionales que l’ITES compte tenir.

Le directeur général de l’ITES, Néji Jalloul, a fait savoir que la rencontre a comporté plusieurs ateliers pour présenter des recommandations à la formulation desquelles prendront part les représentants de la société civile, encadrés pour ce faire par des experts de l’Institut. Ces recommandations seront ensuite adressées au gouvernement et à l’opinion publique dans le but de devenir un document de référence dont il sera tenu compte lors de l’élaboration des programmes de développement.

Il a indiqué que Tozeur a toujours été perçu comme un gouvernorat agricole disposant d’importantes ressources hydriques, en plus de son potentiel touristique qu’il s’agit de faire passer d’un tourisme de transit à un tourisme de résidence en offrant un produit à même de réaliser cette mutation.

Aussi, il y a lieu de mettre à contribution toutes les ressources humaines et naturelles pour réaliser le développement, a-t-il avancé, expliquant que le changement de la situation économique et politique dans le pays en s’orientant vers les régions en tant que pôles économiques a incité l’ITES à oeuvrer pour mettre en exergue les capacités et potentialités des régions, créant à cet effet un service dédié au développement régional chargé de la prospection régionale et de l’examen de la situation en faisant participer la société civile à la mise en place de plans d’action.

Le directeur du service de la prospection et du développement régional à l’ITES, Fethi Khémiri, a fait remarquer que l’orientation régionale dans le gouvernorat de Tozeur met l’accent sur les diverses potentialités de la région et ses multiples spécifités. Il s’agit d’un pays frontalier et agricole en premier lieu et disposant, par ailleurs, d’atouts environnementaux, selon ses dires.

Tout cela, a-t-il ajouté, a fait de Tozeur une région reposant sur l’économie verte, tant en matière d’investissement dans les énergies renouvelables que de promotion de l’agriculture biolmogique qui sont des secteurs prometteurs, précisant que l’ITES met ses expertises et moyens au service des régions afin qu’elles réalisent leurs objectifs.

Le gouverneur de Tozeur, Salah Mtiraoui, a souligné que la rencontre sera couronnée par l’annonce de Tozeur qui tracera les perspectives de développement de ce gouvernorat pour en faire un pôle de développement non seulement régional mais pour devenir un modèle a suivre.