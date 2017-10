La 13ème édition du SIAMAP a été inaugurée par le chef du gouvernement

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a inauguré, mardi 31 octobre, le Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2017), organisé du 31 octobre au 5 novembre 2017 par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) au Parc des expositions du Kram.

Chahed était accompagné des ministres du Commerce et de l’Agriculture, respectivement Amor Béhi et Samir Taieb, ainsi que du président de l’UTAP, Abdelmaji Zar, de plusieurs membres du gouvernement et députés.

Près de 500 exposants tunisiens et étrangers (venant de 36 pays de l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique) participent à cette nouvelle édition qui réunira tous les acteurs du monde agricole. Au total, plus de 200 mille visiteurs et professionnels du secteur agricole sont attendus au salon.

Plusieurs organismes officiels seront également présents à cette nouvelle édition à l’instar du ministère de l’Agriculture, de plusieurs ambassades, chambres de commerce et associations, outre les syndicats, les centres de recherche et les écoles de formation agricole.

Le programme du salon prévoit des conférences et des ateliers de réflexion qui examineront les question liées aux défis de la libéralisation du secteur agricole tunisien dans l’ALECA (Accord de libre-échange complet et approfondi), la stratégie nationale dans le secteur de l’huile d’olive, la stratégie nationale dans le secteur de l’eau, les énergies renouvelables dans les secteurs agricole et l’agroalimentaire, l’agriculture écologique, l’évaluation des politiques publiques agricoles…

Un forum sera, par ailleurs, organisé sur le thème “la femme agricultrice africaine : actrices autonomes dans l’économie”, en coopération avec l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).