Des experts de la BM se penchent sur la concrétisation des réformes convenues avec la Tunisie

Une délégation d’experts de la Banque mondiale (BM), actuellement en visite en Tunisie dans le cadre des préparatifs du programme de coopération technique et financier pour l’exercice 2018, a mis l’accent sur l’importance pour la Tunisie de concrétiser les réformes convenues afin de garantir un impact positif sur la situation économique et sociale du pays.

Au cours d’un entretien avec le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale Zied Ladhari tenu, lundi à Tunis, la délégation a exprimé la disposition de l’Institution de Breton Woods à renforcer la concertation et l’échange de points de vues avec la partie tunisienne.

Cette position de la BM intervient en réponse à la demande tunisienne insistant sur la nécessité de garantir une adéquation entre les réformes économiques et le processus de renforcement de la croissance économique durable et inclusive.

Laadhari a réitéré l’engagement du gouvernement d’union nationale à booster la croissance économique et accélérer le rythme d’investissement et d’exportation, tout en concrétisant le processus des grandes réformes.

Cette approche du gouvernement, précise encore le ministre, vise à garantir l’adéquation entre les réformes et la croissance l’objectif étant de préserver les acquis sociaux et d’œuvrer en vue de les renforcer.

Le ministre a passé en revue le développement de la situation économique et les difficultés auxquelles fait face la Tunisie, rappelant les principales réformes déjà entamées, notamment, celles relatives à l’amélioration du climat d’investissement et d’affaires, outre les finances publiques et les réformes qui devront être adoptées au cours de la prochaine étape.

Laadhari a exprimé sa satisfaction du niveau de la coopération entre la Tunisie et la BM, ajoutant que l’entretien constituera une occasion pour examiner le programme de coopération pour l’année prochaine, notamment le volet relatif à l’appui au budget.