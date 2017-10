Mohamed Trabelsi : “La carte intelligente facilitera l’accès aux prestations de la CNAM”

“La carte intelligente facilitera à l’assuré social l’accès aux services de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et contribuera à l’organisation des relations contractuelles entre les fournisseurs de services de soins et la CNAM ainsi qu’à la garantie de la bonne gestion des dépenses”, a souligné Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales.

Lors d’une séance de travail, tenue dans l’après-midi du vendredi 27 octobre 2017, avec le secrétaire d’Etat chargé de l’Economie numérique, Habib Dabbabi, et le président directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’élaboration de ce projet qui aura, selon lui, un impact positif sur la communauté nationale en général et sur l’assuré social et la caisse en particulier.

Mohamed Trabelsi a appelé les fournisseurs de prestations de soins à adhérer au système d’échange d’informations électroniques pour améliorer les services rendus aux assurés sociaux et ce, en veillant à la garantie de la sécurité des données ainsi que la rapidité et l’efficacité.

De son côté, Habib Dabbabi, a souligné le souci des deux départements à mettre en œuvre ce projet et à respecter les délais fixés pour réaliser les objectifs escomptés.