Tunisair participe au Salon international “Tourisme et voyages” à Montréal

La compagnie aérienne “Tunisair” a participé au Salon international “Tourisme et voyages” (SITV), tenu du 21 au 23 octobre 2017, à Montréal.

Cet événement ayant connu la participation de près de 400 professionnels venus de plus de 100 pays et pas moins de 36 mille visiteurs, a été une occasion pour le transporteur national “de promouvoir davantage sa liaison directe Tunis-Montréal et d’exposer son programme relatif à la reprise, à partir de décembre prochain, de deux vols par semaine (mercredi et dimanche) vers cette destination, en raison d’une forte demande”.

Il est à noter que l’Amérique du Nord (Montréal), dont la part de trafic passager est de 1,3%, a enregistré, pour sa part, un trafic passager en progression de 17,3% durant le mois de septembre 2017.